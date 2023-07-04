По его словам, только правоохранители могут проникать в жилье без решения суда.

На днях в сети стало вирусным видео, на котором представители ТЦК ворвались в дом военнообязанного в Хмельницкой области. Поэтому юрист Ростислав Кравец объяснил, законны ли такие действия.

По закону, комментирует ситуацию юрист, представители военкоматов не имели права заходить в дом. Такие действия разрешены только по решению суда, сообщил Кравец в комментарии ТСН.uа.

"Их (представителей ТЦК, - УНИАН.) действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилье", - говорит адвокат.

По его словам, только правоохранители могут проникать в жилье без решения суда, но только в случаях после вызова или когда они видят угрозу чьей-то жизни.

То есть в вышеупомянутом случае речь идет о превышении власти и служебных полномочий. Поэтому, говорит Кравец, этот военнообязанный, в чье жилье ворвались представители ТЦК, может обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

Скандал с Хмельницким областным ТЦК

Ранее в сеть "слили" видео, как работники военкомата ворвались в частный дом в Деражне. Представители ТЦК заявили, что якобы имеют право так себя вести, что крайне возмутило военнообязанного мужчину. Последний попытался выгнать военкомов, которые начали угрожать ему "сломать ногу".

После огласки на эту ситуацию отреагировали в Хмельницком областном ТЦК. Там заявили, что назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение.

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