Группа из Киева Junket ехала на благотворительный концерт, но так на него и не попала.

Участники музыкальной группы Junket утверждают, что приехали в Одессу, чтобы дать благотворительный концерт, но рядом с железнодорожным вокзалом их "перехватили" сотрудники военкомата. Позже музыкантов отправили служить в десантно-штурмовые войска.

Как утверждает представитель этой киевской группы Дмитрий Сазонов, Junket планировал вечером 9 июня дать благотворительный концерт в Одессе в местном заведении More Music Club. По словам музыканта, концерт планировался для сбора средств для пострадавших жителей Херсонской области, но, когда мужчины сошли с поезда и перешли дорогу, их остановил правоохранитель и попросили показать документы.

"Почему-то удивился, что мы из Киева и с концертом (мы ему сказали о цели нашего визита), почему-то сравнил нас с одесскими клубами вроде "Ибицы" и сказал, что в стране война, а мы здесь со своей музыкой...", - рассказывает Сазонов.

Он утверждает, что потом подошли представители военкомата и проверили документы музыкантов. Самого Сазонова не задерживали, потому что у него есть соответствующий документ об отсрочке от службы, а других ребят настойчиво пригласили в автобус, который "отвезет их на сверку".

"Мы еще раз объяснили цель нашего пребывания в Одессе, мне ответили, что это на "полчаса", не больше. Ну, повестка, подумали мы, вернемся в Киев и пойдем, очередь значит дошла... Потом связь с пацанами исчезла, как оказалось, у них забрали телефоны", - утверждает Сазонов.

Потом вместе со знакомыми из Одессы он нашел музыкантов и передал им, в частности, немного еды и воду. Тогда музыканты рассказали, что уже прошли военно-врачебную комиссию, которая считает их абсолютно здоровыми, хотя, по мнению Сазонова, это не так. Он утверждает, что одного из парней мучают боли и зуд всего тела.

Через четыре часа телефоны музыкантам вернули. "И сказали, что через полчаса они выезжают на учения в элитную часть десантно-штурмовых войск", - говорит Сазонов.

По его словам, у них нет с собой элементарных предметов для личной гигиены - зубной щетки, белья, носков и т.д.

More Music Club также сообщил об отмене концерта Junket. Как отмечается, это произошло из-за непредвиденных событий и независимых от организаторов и музыкантов причин. Вместо выступления киевской группы состоялся другой концерт.

"Прибыль с концерта, как и планировалось, будет направлена на поддержку жителей Херсонской области, которые страдают от техногенной катастрофы, которую спровоцировала Россия", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе мужчины и их родственники неоднократно жаловались на действия сотрудников местного военкомата. Люди утверждают, что их забирают на службу, перехватывая посреди улицы.

Напомним, в конце апреля одного из руководителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат) отстранили от исполнения обязанностей из-за возможного незаконного обогащения.

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