Работодатели должны вести первичный воинский учет работников и предоставлять соответствующие сведения в ТЦК.

Адвокат Андрей Межирицкий рассказал, что делать работнику, если работодатель просит у него предоставить военный билет. Также он объяснил, могут ли украинца уволить с работы из-за отсутствия этого документа.

На сайте B2Bconsult адвокат написал, что просьба принести военный билет - это лишь просьба. Так, работодатели должны вести первичный воинский учет работников и предоставлять соответствующие сведения в ТЦК.

Однако отсутствие у вас военного билета никоим образом не влияет на реализацию вашего конституционного права на труд. Также в случае отсутствия этого документа вас не могут уволить с работы, добавляет Межирицкий.

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"Право требовать военно-учетный документ есть только при заключении трудового договора (ч. 2 ст. 24 КЗоТ Украины). Если же такой договор уже заключен, то в случае непредоставления таких документов уволить по этому основанию работника с работы нельзя", - подчеркнул юрист.

Что делать, если у военнообязанного в Украине нет военного билета?

Ранее адвокат Тарас Никифорчук прокомментировал сообщение о том, что в Украине без военного билета нельзя ни полечиться, ни трудоустроиться или жениться.

Адвокат Ростислав Кравец считает дискриминацией отказ в приеме на работу из-за отсутствия военного билета.

Позже адвокат Роман Симутин объяснил, законно ли везде требовать военный билет.

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