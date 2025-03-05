По словам Балу, средний возраст военнослужащих в мотопехотном батальоне - 45+ лет, что имеет за собой последствия.

Война - дело молодых, ведь в 50 лет "нет эффективного выполнения задач".

Об этом в интервью "Армия TV" сказал Балу, командир специализированного штурмового батальона 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем.

Говоря о качестве выполнения задач и мотивации, он отметил, что в армию "многие просто приходят в возрасте". "У нас мобилизация же с 25 лет, то сейчас мобилизуют, мне кажется, с 59-ти. Что-то я смотрю, честно, средний возраст мотопехотного батальона - это 45+. Со всеми вытекающими последствиями", - сказал Балу.

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Командир добавил, что человек в 55 лет "не протянет тот рюкзак по пашне, по пашне".

"Понимаете? Чисто физически. Может, он и хочет", - отметил командир.

На вопрос относительно обсуждения снижения мобилизационного возраста, Балу сказал:

"Я считаю, что это необходимо. Война - дело молодых".

На уточнение, имеет ли он в виду мобилизацию с 18 лет, военнослужащий сказал, что да.

"Я понимаю, что это дети. Вы понимаете, что в 50 лет нет эффективного выполнения задач? Очень редко такие экземпляры попадаются", - сказал Балу.

По мнению командира, мобилизация с 18 лет улучшит ситуацию.

"Чем моложе, чем здоровее солдат... Чем моложе, тем он легче воспринимает информацию, легче запоминает, его легче научить, его легче перевоспитать и так далее... Физически выносливее, конечно", - сказал он.

Военнослужащий также высказал мнение, что контрактная армия, которая была раньше, "была крутая".

"Из-за того, что мало времени предоставляется на подготовку в связи с такими условиями, в которых мы сейчас находимся, - конечно, хотелось бы круче готовить, и низкой мотивацией личного состава, к сожалению, то, конечно, качество выполнения задач меньше", - сказал Балу.

В ТЦК объяснили, почему не могут прекратить свою работу

Как сообщал УНИАН, ранее оператор отделения призыва Салтовского территориального центра комплектования в Харькове Анатолий Бакиновский отметил, что бригады, которые сейчас находятся на фронте, получают пополнение исключительно благодаря работе ТЦК. По его словам, если они не будут поставлять ВСУ новых людей, "бригады будут обескровлены" и не смогут сдерживать натиск врага на разных направлениях.

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