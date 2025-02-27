По словам Степана Барны, в Украине достаточно резервов среди старших возрастных категорий, а молодых людей должны максимально растить для сохранения будущего Украины.

Из категории молодых украинцев 18-24 лет стоит привлекать в армию только тех, которые мотивированы, сознательно выбрали военную профессию, считает командир подразделения "Барни" 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна. Об этом он сказал в эфире Киев24.

По словам Барны, инициатива о контрактах для 18-24 летних - это не ультиматум США. Он отметил, что в Украине достаточно резервов и среди старших возрастных категорий.

"Главное, чтобы эффективно проходила мобилизационная политика, был минимизирован фактор влияния коррупции. Я думаю, что эту программу можно было бы решить за счет потенциальных военнообязанных и военнослужащих потенциальных в возрасте после 25 лет", - отметил Барна.

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Как отметил военный, он не является сторонником тотальной мобилизации молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

"Я считаю, что мы должны это поколение максимально растить для сохранения будущего Украины. Но я благосклонно отношусь к тому, чтобы воевали из категории 18-24 года те молодые люди, которые мотивированы, хотят воевать и, самое главное, учатся на то, чтобы воевать. Речь идет о студентах военных учебных заведений, курсантах, которые учатся профессионально воевать", - объяснил Барна.

По его словам, обучение в вузах заканчивают молодые люди в 21-22 года.

"И, соответственно, они хотят идти воевать на фронт", - сказал Барна.

На вопрос, не стоило бы тогда в первую очередь их привлекать, а не вообще брать людей от 18 до 24, он ответил: "Согласен с вами полностью".

Контракты для мужчин 18-24 года - что известно

Как сообщал УНИАН, после того как США несколько раз поднимали вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине с 25 до 18 лет, украинское руководство приняло решение о привлечении молодых людей в возрасте 18-24 года исключительно на контрактной основе.

11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило контракты для украинцев 18-24 лет.

Речь идет о присоединении к Силам обороны на один год. Далее доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы.

Так, молодым людям, которые заключают контракт, предлагают в частности:

1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные - во время службы;

добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение - до 120 000 грн + доплаты за боевые задачи;

бесплатный проезд и коммунальные льготы;

обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта;

право на выезд за границу после 1 года службы;

возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК;

ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта ("єОселя");

самостоятельный выбор части и специальности;

компенсацию аренды жилья на время службы;

медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование.

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