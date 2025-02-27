Из категории молодых украинцев 18-24 лет стоит привлекать в армию только тех, которые мотивированы, сознательно выбрали военную профессию, считает командир подразделения "Барни" 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна. Об этом он сказал в эфире Киев24.
По словам Барны, инициатива о контрактах для 18-24 летних - это не ультиматум США. Он отметил, что в Украине достаточно резервов и среди старших возрастных категорий.
"Главное, чтобы эффективно проходила мобилизационная политика, был минимизирован фактор влияния коррупции. Я думаю, что эту программу можно было бы решить за счет потенциальных военнообязанных и военнослужащих потенциальных в возрасте после 25 лет", - отметил Барна.
Как отметил военный, он не является сторонником тотальной мобилизации молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.
"Я считаю, что мы должны это поколение максимально растить для сохранения будущего Украины. Но я благосклонно отношусь к тому, чтобы воевали из категории 18-24 года те молодые люди, которые мотивированы, хотят воевать и, самое главное, учатся на то, чтобы воевать. Речь идет о студентах военных учебных заведений, курсантах, которые учатся профессионально воевать", - объяснил Барна.
По его словам, обучение в вузах заканчивают молодые люди в 21-22 года.
"И, соответственно, они хотят идти воевать на фронт", - сказал Барна.
На вопрос, не стоило бы тогда в первую очередь их привлекать, а не вообще брать людей от 18 до 24, он ответил: "Согласен с вами полностью".
Контракты для мужчин 18-24 года - что известно
Как сообщал УНИАН, после того как США несколько раз поднимали вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине с 25 до 18 лет, украинское руководство приняло решение о привлечении молодых людей в возрасте 18-24 года исключительно на контрактной основе.
11 февраля Министерство обороны Украины официально запустило контракты для украинцев 18-24 лет.
Речь идет о присоединении к Силам обороны на один год. Далее доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы.
Так, молодым людям, которые заключают контракт, предлагают в частности:
- 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные - во время службы;
- добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение - до 120 000 грн + доплаты за боевые задачи;
- бесплатный проезд и коммунальные льготы;
- обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта;
- право на выезд за границу после 1 года службы;
- возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК;
- ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта ("єОселя");
- самостоятельный выбор части и специальности;
- компенсацию аренды жилья на время службы;
- медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование.