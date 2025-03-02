Он отметил, что если это произойдет, то спокойная жизнь в мирных городах тут же закончится.

Украинские бригады, которые сейчас находятся на фронте, получают пополнение исключительно благодаря работе ТЦК, заявляет оператор отделения призыва Салтовского ТЦК в Харькове Анатолий Бакиновский.

По его словам, если они не будут поставлять ВСУ новых людей, "бригады будут обескровлены" и не смогут сдерживать натиск врага на разных направлениях. "И добрый день. Ваша спокойная жизнь в городе завершилась. У нас нет никаких сомнений по поводу того, что мы делаем", - подчеркнул Бакиновский в интервью "Суспільному".

Именно поэтому он хочет видеть отношение к мобилизации, каким оно было в 2022 году, когда у ТЦК стояли огромные очереди и все пытались записаться в армию. Работник ТЦК также заявил, что он уже третий рапорт подал на перевод в 127 бригаду, чтобы стать оператором БПЛА. И он это делает не потому, что сталкивается с давлением со стороны общества.

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"Просто я чувствую для себя, что я, хоть уже для штурмов, может, не очень гожусь, но еще могу значительно больше сделать, собственно, именно на фронте, чем сидя здесь в тылу", - подытожил военный.

Другие новости о работе ТЦК

Ранее УНИАН сообщал о реакции Сырского на последние нападения на работников ТЦК. "Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и Украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации", - написал он.

Кроме того, другой военный рассказал о работе в ТЦК, в частности, о том, что их обвиняют во всех "смертных грехах" и даже в дырявых границах.

Например, недавно ему пришлось сообщить родителям о смерти их 23-летнего сына - молодого офицера, который только закончил военный вуз. Никто не хотел браться за это, но ему пришлось, потому что "кому-то нужно было это сделать".

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