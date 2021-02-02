В Винницкой области у многодетной матери родилась двойня. Теперь в семье Бородулиных 15 детей - это рекорд для области.
Читайте такжеСмерть роженицы и младенца в Херсонской области: врача, принимавшего роды, отправят на стажировкуОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Родители говорят, что все их дети желанны, всех воспитывают в любви и гармонии. А с появлением самых маленьких - Алины и Адель - семья стала еще крепче.
Девочки родились две недели назад. Дома их уже ждали 13 братьев и сестер.
37-летняя Елена рассказала, что выходила замуж и решила, что детей будет столько, сколько "Бог даст". Первый раз в декрет она ушла в 19 лет.
По словам медиков, беременность и роды прошли хорошо, а Елена стала рекордсменкой. Врачи посоветовали ей увеличить перерыв между беременностями, так как женский организм должен отдыхать.
Обеспечивает многодетную семью отец. У него своя парикмахерская. Он рассказал, что такую большую семью создавал осознанно и ответственно.
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