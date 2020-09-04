Народный депутат считает, что Минобразования поздно подготовило постановление о выделении средств на меры защиты для учителей и педагогов.

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун обвинила и. о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в том, что МОН поздно начал заниматься финансовым обеспечением обучения в школах в условиях карантина.

Об этом она заявила в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1, передает ТСН.

"Сейчас 3 сентября. То, что вы сейчас подготовили проект постановления, которым планируете выделить средства на меры защиты для учителей и педагогов - это мягко говоря, немного поздно. Это надо было делать в июле. И мы с вами об этом говорили в комитете в июле", - считает Совсун.

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Она сказала, что спрашивала, сколько денег будет выделено из "коронавирусного" фонда для педагогов, для студентов, для преподавателей.

"Вы сказали: "Денег нет. Можете вы как депутат обратиться в Минфин - может, Минфин вам что-то даст". Это не моя работа - обращаться в Минфин. Я обратилась в Минфин. Получила, кстати, копию письма, которое вы прислали в Министерство финансов. Вы просили - вам отказали. Но в том, что вы просили, ни слова нет о мерах защиты. Ничего не просили для педагогов, для их защиты. То, что вы сейчас рассказываете, что в Хмельницком купили то, что необходимо, где-то в Киеве купили и т. д., - это местные власти где-то смогли, где-то не смогли. Но государство ничем не помогло подготовиться к 1 сентября школам и университетам. Подготовили проект постановления? Извините, это не подготовка к 1 сентября", - добавила нардеп.

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Соучредитель ОО "Родительский контроль" и "Смарт образование" Иванна Коберник раскритиковала действия и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета. МОН обвиняют в требовании к учителям работать больше, не обеспечив их зарплатой.

Вскоре между Минобразования и страховыми компаниями может быть подписан меморандум о страховании работающих учителей-пенсионеров, поскольку они входят в группу риска в период пандемии нового коронавируса.

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Автор: УНИАН