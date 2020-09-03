В Минобразования надеются, что в ближайшее время будет подписан меморандум сотрудничества со страховыми компаниями.

Вскоре между Минобразования и страховыми компаниями может быть подписан меморандум о страховании работающих учителей-пенсионеров, поскольку они входят в группу риска в период пандемии нового коронавируса.

Об этом заявил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть", пишет ТСН.

Он добавил, что также обсуждается возможность страхования детей.

"К Министерству образования, к Кабмину есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины относительно их возможности и подписания меморандума с Министерством образования и науки по определенным программам страхования не только пенсионеров (работающих учителями, - ред.), но и детей. В настоящее время идет диалог в этом направлении", - отметил Шкарлет.

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Он надеется, что в ближайшее время будет подписан меморандум сотрудничества, который "будет полезен и учителям, и государству, и определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты" в условиях пандемии коронавируса.

Учебный год 2020: коронавирус в школах

Украинских учителей могут застраховать на случай заболевания коронавирусом при исполнении служебных обязанностей. С такой просьбой в Кабмин обратился профсоюз работников образования и науки.

Кабинет министров в течение первых двух недель нового учебного года проанализирует, насколько безопасным является обучение в школах в условиях пандемии COVID-19.

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Автор: Александр Топчий