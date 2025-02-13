Теперь указанная категория граждан имеют время на эту процедуру до лета.

Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту (4235-IX), который продлевает срок для прохождения повторного медицинского осмотра ограниченно годных к военной службе граждан до 5 июня 2025 года.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. В соответствии с его положениями, граждане Украины от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными к службе, обязаны самостоятельно получить направление на ВВК обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или электронный кабинет призывника, без ожидания повестки.

Прохождение ВВК

Верховная Рада на заседании 12 февраля поддержала законопроект, которым продлила срок прохождения повторного ВВК для ограниченно годных до 5 июня 2025 года. Законопроект в целом поддержали 313 депутатов.

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Ранее был установлен срок до 4 февраля 2025 года. Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что очень большое количество людей соответствующей категории не успели пройти ВВК до 4 февраля.

Нардеп отметил, что невыполнение закона - это нарушение правил воинского учета и за это предусмотрена административная ответственность. Поэтому, чтобы не накладывать штрафы за нарушения и чтобы все прошли комиссии и были признаны или годными, или непригодными к военной службе, принято решение рассмотреть законопроект о продлении срока.

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