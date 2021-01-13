С приходом Нового года в Украине выросла минимальная пенсия по возрасту.

С 1 января 2021 года в Украине выросла минимальная зарплата с 5000 до 6000 тысяч гривень. Это автоматически привело к росту некоторых выплат, в том числе и пенсии по возрасту.

Минимальная пенсия 2021: кто и сколько получит

Читайте такжеВ Украине упростили порядок оформления субсидийМинимальная пенсия, которая привязана к размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в настоящее время составляет 1769 гривень.

В то же время с 1 января этого года повышена наименьшая пенсионная выплата для людей, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный стаж. У мужчин, в частности, должно быть 35 лет страхового стажа, а у женщин – 30 лет. Минимальный размер пенсии для этой категории граждан устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы (6000 гривень). Соответственно, минимальная пенсия составляет 2400 гривень.

Как будут расти пенсии в 2021 году

В течение 2021 года в Украине дважды будут повышать минимальную пенсию (в целом на 9,3%) – в соответствии с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 июля - с 1769 до 1854 гривень (на 4,8%);

с 1 декабря – с 1854 до 1934 гривень (на 4,3%).

Кроме указанных увеличений, правительством Украины разработан план по повышению пенсий на 2021 год. Планируется, в частности:

с 1 марта – плановая индексация пенсий примерно на 11%;

с 1 апреля – автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера заработной платы и стажа;

с 1 июля – повышение для пенсионеров, которые исполнилось 65 лет и они имеют достаточный стаж. Учитывая рост минимальной зарплаты до 6500 гривень, пенсия увеличится с 2400 до 2600 гривень.

Ежемесячные доплаты пенсионерам: кто получит

Читайте также"Пакет малыша" 2021: какой будет одноразовая помощь при рождении ребенка и кто ее получитНачиная с июля 2021 года, государство будет доплачивать по 400 гривень пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Для таких украинцев также установят минимальную пенсию – 2500 гривень, если есть минимальный стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

В 2021 году продолжится выплата ежемесячной доплаты к пенсии в размере 500 гривень для лиц в возрасте свыше 80 лет. Минимальная пенсия для них составит 2600 гривень при наличии рабочего стажа 20-25 лет. Одинокие пенсионеры этого же возраста будут получать минимум 3342 гривень.

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Автор: Алина Вишневская