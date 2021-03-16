Кулеба уже обратился в МВД и в киберполицию

К скандалу с украинской 8-летней блогершей-моделью Миланой Маханец может быть причастен российский бизнес.

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О связях с Россией рассказал в комментарии Сегодня уполномоченный по правам детей Николай Кулеба.

Политик уже обратился в МВД и в киберполицию, чтобы те разобрались с запутанной ситуацией.

"Один из аккаунтов блогеров создан в Москве. Возможно, за этим стоит серьезный бизнес, который зарабатывает деньги, используя малолетних детей", – сказал Кулеба.

Он добавил, что пока неизвестно, чем закончится этот скандал, если правоохранительные органы на него не отреагируют.

Милана Маханец и Паша Пай: подробности скандала вокруг их отношений

Соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы завели роман.

8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и целуется с 13-летним блогером Пашей Паем. А на День влюбленных дети даже арендовали квартиру.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, чем не на шутку разозлила сеть.

Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг отношений и откровенных постов восьмилетней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.

В Киевской областной полиции открыли производство по факту «романа» детей, маму девочки вызвали на допрос.

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Автор: УНИАН