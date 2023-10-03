Большая война привела к одному из крупнейших кризисов в строительной отрасли за период независимости Украины. Разрушены или повреждены миллионы квадратных метров жилой и другой недвижимости, и с каждым днем масштабы разрушения увеличиваются. А с другой – объемы строительства - по итогам 2022 года снизились на 65%. В такой ситуации выходом может стать применение готовых решений – например, технология Prefab (строительство из готовых крупных элементов заводского производства) и модульное строительство. Проекты, которые разработала компания Метинвест, помогут возводить жилье вдвое быстрее, чем обычно, и значительно дешевле.

Технология Prefab предполагает, что здание возводится из готовых крупных элементов заводского производства – это значительно ускоряет процесс восстановления и требует меньшего количества специалистов для строительства. Еще одним из преимуществ prefab-строительства из металла является экономия - ведь работы идут быстрее, а рабочих нужно меньше.

Большинство украинских компаний, которые занимаются модульным строительством, специализируются на возведении индивидуального одно - или двухэтажного жилья. Такие решения вряд ли пригодятся во время восстановления разрушенных в результате боев городов.

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Одними из первых концепцию восстановления многоэтажного жилья и объектов социальной инфраструктуры на основе готовых решений и заводских металлоконструкций предложили в компании "Метинвест" Рината Ахметова.

Специалисты разработали проекты 13 типов зданий из стали высотой до восьми этажей. В целом, учитывая различные варианты дизайна, планировки и этажности, получается более 200 готовых проектов на основе трех предварительно изготовленных стальных элементов (prefab-решений) – каркаса, модуля и платформы.

Во многих сообществах на местах, особенно сильно пострадавших от обстрелов, во время восстановления будет возможность полностью перепланировать общественное пространство и застройку, полагаясь на самые современные мировые тенденции. Значительную часть работы по видению, дискуссиям и планированию можно и стоит делать уже.