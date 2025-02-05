Полномасштабная война сделала Украину самой заминированной страной в мире. Согласно данным Министерства экономики Украины, по состоянию на конец 2024 года в Украине насчитывалось 138 500 кв. м потенциально загрязненной взрывоопасными предметами территории. Разминирование - это вызов, который требует много средств, усилий и специального оборудования. Компания Метинвест присоединилась: она помогает в военном разминировании. Сейчас компания передает бойцам 5 тралов ежемесячно. Но может и больше - если будет сформирован государственный заказ.

Летом 2023 года специалисты компании, в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" наладили производство противоминных тралов - специальных конструкций, которые крепятся на танки для обезвреживания противотанковых и противопехотных мин. Они крепятся к передней части и давят на землю: если на пути есть мины, трал активирует их давлением собственного веса и заставляя взорваться под ним, а не под основной машиной. Это защищает экипаж и технику от повреждений.

"Мины - одна из самых серьезных угроз для наших Вооруженных Сил. Поэтому Метинвест взял на себя ответственность за производство противоминных тралов, которые защищают жизни наших защитников и сохраняют технику. Тралы уже доказали свою эффективность на фронте, принимая на себя удары вместо танков. Мы продолжим делать все возможное, чтобы приблизить нашу победу", - отмечает акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов.

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В основу тралов легла советская конструкция КМТ-7, которую специалисты Метинвеста усовершенствовали в сотрудничестве с военными. В частности, была модернизирована система сброса трала с боевой машины - теперь это происходит автоматически. А для оперативного ремонта тралов компания наладила выпуск запасных частей.

Сейчас специалисты Метинвеста произвели более 30 тралов, которые поехали на фронт. Стоимость одного - около 2,5 млн грн, однако на фронт они передаются бесплатно. Ежемесячно компания производит до пяти тралов. По словам операционного директора Метинвеста Александра Мироненко, эта цифра соответствует текущему запросу украинской армии.

"В случае роста запроса со стороны армии увеличение объемов возможно. Но для этого необходимо получить государственный заказ", - поясняет операционный директор Метинвеста.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".