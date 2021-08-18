Забег пройдет в рамках празднования 30-й годовщины Дня Независимости.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который предложил платить учителям премии за прививки от COVID-19, оригинально подошел к мотивированию чиновников заняться спортом. Он пообещал премии десяти лучшим бегунам.

Об этом сообщает местное издание Galka.

В городе запланированы ряд мероприятий, приуроченных к 30 годовщине Независимости Украины. Так, 24 августа состоится пробег в вышиванках.

"Мы там пробежку готовы сделать. Берите список наших, все начальники департаментов, управлений, заместители берут форму, кеды и бежим три километра вокруг озера. Готовьтесь", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске решили сформировать отряд добровольцев на случай вторжения РФПри этом Марцинкив пообещал, первым десяти чиновникам премии.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре столицы на Майдане Независимости и Крещатике началась первая из трех репетиций парада по случаю 30-летия Независимости Украины. Вдоль Крещатика выставлены кордоны правоохранителей, чтобы пешеходы не гуляли по проезжей части. А на Майдан Независимости также не пускают пешеходов.

Следует отметить, что на Майдане продолжается сооружение праздничной сцены, а по Крещатику уже начинает двигаться военная техника, там уже находятся военнослужащие ВСУ.

Автор: Анастасия Горбачева