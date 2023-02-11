Также Терехов поведал о том, как россияне до 2014 года приезжали в Харьков, как к себе домой.

До 2014 года для россиян из Белгорода и Курска Харьков был "клубом выходного дня", поскольку цены здесь были ниже, чем в РФ, а услуги более качественные - такого они никогда не видели.

Об этом в интервью Би-би-си рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Издание отметило, что для Терехова - русского по национальности - начало войны с РФ стало большой неожиданностью.

По словам харьковского мэра, в городе было много машин с российскими номерами, россияне останавливались в гостиницах, хорошо проводили время, а по национальности никто людей не делил.

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Критичным моментом в истории города стали события весны 2014 года, когда пророссийские активисты Харькова попытались провозгласить "Харьковскую народную республику".

Терехов вспомнил, что в 2014 году, пророссийские настроения в Харькове были огромными, особенно среди молодежи, и после того, как городская власть выступила "за украинский город", ее рейтинги упали.

"Было очень нелегко, но мы выстояли. А потом люди увидели уже", - прокомментировал он.

Терехов объяснил, что решающим фактором, который изменил мировоззрение харьковчан, стали последующие события в Донецкой и Луганской областях. Это убедило харьковчан в правильности выбора, который был сделан в 2014 году.

"Люди поняли, какой ужас мог быть в Харькове. Понятно, что и рейтинги у нас пошли вверх. Но люди поменялись. Люди понимают, что мы должны быть частью демократического мира. И это очень важно", - подчеркнул Терехов.

Оставшуюся благосклонность к РФ и ее гражданам у харьковчан добило российское полномасштабное вторжение, которое для большинства местных, в том числе и мэра, стало неожиданностью.

Как отметил Терехов, в настоящее время в городе симпатии делятся примерно так: 95% проукраинские, 5% пророссийские. "Теперь мы более радикальны, чем люди на западной Украине", - отметил мэр Харькова.

Ситуация в Харьковской области

С начала масштабного вторжения российские войска не оставляли попыток оккупировать Харьков и область. Однако у них ничего не получилось. А остатки оккупантов были выдавлены их Харьковской области осенью 2022 года.

Однако после этого россияне нещадно обстреливают регион. Так, 5-го и 7 февраля оккупанты били по центру Харькова, в результате чего было разрушено здание вуза, пострадали несколько человек.

А 9 февраля оккупанты массированно обстреляли приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области. Под вражеским огнем находились по меньшей мере 23 населенных пункта, в результате чего два человека погибли, еще пятеро ранены.

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