Задержанный безработный местный житель был завербован врагом в ноябре, на руке имеет татуировку с изображением российского герба.

Вблизи объекта критической инфраструктуры Харькова был задержан российский агент, который корректировал ракетные удары по городу, сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что мужчина собирал информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на территории города и полученные сведения переправлял российским оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер Telegram. Разведывательная информация нужна была захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру.

По данным СБУ, задержанный был завербован в ноябре, он безработный, на руке имеет татуировку с изображением российского герба.

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Сотрудники СБУ задержали российского агента вблизи городского объекта критической инфраструктуры при попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора. Он безработный местный житель, которого представитель РФ привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.

"Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и тайно наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации. Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором", - сказано в сообщении.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Новый обстрел Харькова в ночь на 30 января - что известно

В ночь на 30 января российские войска вновь открыли огонь из С-300 по Харькову. Вследствие ударов поврежден жилой дом.

По предварительной информации, ранения получили три человека, один человек погиб - пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал. Всю ночь продолжался разбор завалов.

Очевидцы подчеркнули, что рядом с этим домом нет никаких военных объектов.

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