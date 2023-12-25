Президент поблагодарил украинских защитников, тех, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и напомнил о работе по уменьшение "российских чертей" в небе Украины.

"Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "шахедов" и несколько ракет, но и еще две российские "сушки". Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год - настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей в укреплении нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле", - подчеркнул глава государства в Telegram.

Он выразил благодарность всем нашим воинам за меткость и силу.

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"Спасибо каждому и каждой, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несокрушимость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждый, кто помогает. Спасибо всем вам", - отметил Зеленский.

Обращаясь к украинцам он пожелал, чтобы светлое время этого Рождества сделало светлее весь следующий год.

Война в Украине - уничтожение российской авиации

Как сообщал УНИАН, украинские воины на днях нанесли РФ серьезные авиационные потери - 22 декабря сообщалось , что ликвидированы три самолета оккупантов Су-34. 24 декабря стало известно о сбитии еще одного Су-34 оккупантов.

Также Воздушные силы утром информировали, что сегодня ночью уничтожено, кроме 28 ударных БПЛА, два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ - над акваторией Черного моря.

В целом по состоянию на 25 декабря известно, что за время полномасштабного вторжения уничтожено 329 вражеских самолетов и 324 вертолета.

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