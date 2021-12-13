Экс-спикер Зеленского пообещала в скором времени раскрыть своего избранника.

Слухи о романе президента Владимира Зеленского и его пресс-секретаря Юлии Мендель - атака на президентскую чету. Бывший пресс-секретарь президента Украины заверила, что у них были профессиональные отношения.

Об этом рассказала Мендель в интервью Obozrevatel.

"У нас с ним (Зеленским, - ред.) не было личностных отношений. У нас были профессиональные отношения. То, что была создана такая огромная атака относительно возможности других отношений – это атака не на меня, но я была объектом, который использовали. Это была атака на главную чету государства. Абсолютно абсурдно, но слухи, понятные народу. Над этим можно посмеяться, можно поплакать", – говорится в сообщении.

Кроме того, Мендель раскрыла секрет, чью же руку запечатлел фотограф на одной из ее фотосессий.

Читайте такжеЛобода засветилась в роскошном свадебном платье (фото)"У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это рука Кремля, рука Ахметова, рука целой плеяды политиков", – поделилась экс-спикер Зеленского.

При этом она пообещала в ближайшие несколько месяцев раскрыть имя своего возлюбленного. Также Мендель добавила, что "это в известной степени публичное лицо".

"Беременность" Мендель

В марте 2020 года Мендель опубликовала тизер к выходу журнала, на обложке которого должен был появиться Зеленский. На фото Мендель в платье стоит возле президента, держа руку у его плеча. Многим такое фото показалось слишком неформальным.

Позже стали расползаться слухи о том, что Мендель якобы беременна. Отцом же ее "ребенка" называли президента Владимира Зеленского.

В июле 2020 года Мендель отреагировала на вбросы о "беременности". Она призвала пользователей соцсетей тщательнее проверять "фейки" и источники, которые их распространяют.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева