Пилотный эпизод передачи выйдет уже сегодня, 15 марта.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет вести программу для временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Еженедельное ТВ-шоу будет транслироваться на телеканале "Дом" и "UATV на русском". "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" - это авторский проект пресс-секретаря президента Украины, уточнили на телеканале "Дом".

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Как сообщается, Мендель будет комментировать актуальные события, делиться своими выводами о происходящем, делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Пилотный эпизод выйдет 15 марта в социальных сетях и в YouTube – в 19:30 по киевскому времени. А уже в воскресенье, 21 марта, состоится телевизионная премьера первого эпизода.

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Автор: Екатерина Лиманская