Среди пострадавших в результате действий афериста - две благотворительные организации и два государственных медицинских учреждения.

В столице правоохранители сообщили о подозрении мошеннику, который «заработал» 500 тысяч гривен на фиктивной продаже медицинских масок.

Читайте такжеПандемия мошенничества. Как ковид-аферисты наживаются на поддельных тестах и справкахКак сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, 34-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту совершения мошеннических действий (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Так, в феврале 2020 года, в начале эпидемии коронавирус подозреваемый с целью наживы под видом продажи защитных медицинских масок приобрел общество и оформил его на подставное лицо. После этого мужчина разместил на популярных интернет-сайтах объявления о продаже медицинских масок, которых фактически не имел в наличии, отметив, что расчеты за товар осуществляются исключительно путем проведения безналичных банковских операций.

Потерпевшие перечисляли денежные средства на счет фиктивного предприятия, однако товар им не отправлялся, контактные телефоны отключались, электронные почтовые ящики удаляются.

В результате указанных неправомерных действий нанесен ущерб 12 организациям и 8 гражданам на общую сумму почти 500 тысяч гривень. Среди пострадавших-две благотворительные организации и два государственных медицинских учреждения.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие эпизоды его преступной деятельности.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева