Вероятное возобновление работы заведений сети запланировано на август.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's готовится к возобновлению работы своих заведений в Украине. Предварительно, их открытие запланировано на август.

Об этом на условиях анонимности сообщил руководитель одного из киевских ресторанов, передает Forbes.

Особенностями работы ресторанов в военное время станет то, что они не будут работать при воздушных тревогах, и те заведения, близ которых нет укрытий, вовсе не откроют.

СЕО сети Юлия Бадритдинова отказалась комментировать ведущиеся переговоры с Министерством иностранных дел об открытии ресторанов и не назвала сроки открытий ресторанов и

Вместе с тем она сообщила, что на данный момент McDonald's работает над обновлением протоколов безопасности.

"Обновление протоколов безопасности включает в себя просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе достаточно непростой процесс, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей", – рассказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о возобновлении работы ресторанов McDonald’s.

Как известно, рестораны сети McDonald’s не работают в Украине с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации. Ранее в компании заявили, что не будут открываться до конца войны.

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