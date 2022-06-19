Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что внешнеполитическое ведомство активно убеждает американскую корпорацию McDonald’s возобновить работу ресторанов в Украине.
Об этом Кулеба сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"С началом полномасштабного вторжения компания, как и многие другие, приостановила работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности. Но мы в МИД убеждены, что сейчас есть условия для возобновления их работы, поэтому активно убеждаем их возвращаться", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, несколько недель назад МИД установил связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald’s в США.
"Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald’s является одним из наиболее известных американских брендов. Процесс движется", - заявил министр.
Как известно, рестораны сети McDonald’s не работают в Украине с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации. Ранее в компании заявили, что не будут открываться до конца войны.
Как сообщал УНИАН, в мае McDonald’s объявил, что окончательно покидает Россию. Вместо него в Москве уже открыли новое заведение под названием "Вкусно и точка".
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