Mcdonald's начинает доставлять заказы и на правый берег Киева.

Сеть ресторанов фастфуда McDonald’s с 27 сентября запускает доставку еще из семи ресторанов в Киеве, в том числе и на правом берегу столицы.

Об этом пресс-служба сети сообщает в Facebook.

Так, доставка будет доступна из ресторанов по следующим адресам:

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проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь, работал на доставку с 20 сентября);

проспект Бажана, 3-б (метро "Харьковская", работал на доставку с 20 сентября);

улица Гришка, 7 (метро "Позняки", работал на доставку с 20 сентября);

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул. Вышгородская, 33А;

ул. Большая Васильковская, 22;

просп. Броварской, 27;

просп. Академика Палладина, 7-А;

просп. Леся Курбаса, 19-А;

просп. Оболонский, 26-А.

"Поэтому уже завтра вы сможете заказать любимые МакМеню в Glovo", – сообщили в компании.

Таким образом, с 27 сентября в Киеве возобновят работу на доставку уже 10 ресторанов McDonald’s: 5 на правом берегу Киева и 5 – на левом.

Работа Mcdonald's в Украине: что известно

Рестораны прекратили работать в Украине с начала полномасштабной войны России против Украины.

20 сентября Mcdonald'S возобновил работу трех ресторанов в Киеве, в частности на левом берегу: на проспекте Бажана, 3в; на вул. Гришка, 7, и на проспекте Гагарина, 2а. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей, и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.

В других городах запуск заведений также начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить рестораны.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или по графику работы ТРЦ, если заведение располагается внутри) и закрываться во время воздушных тревог, чтобы сотрудники и посетители могли перейти в ближайшие укрытия. При этом персонал должен оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.