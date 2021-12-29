В этом году ряд народных избранников не проследовали за тем, что говорили.

Самые яркие словесные ляпы в 2021 году допустили народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко, Игорь Негулевский и нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

Негулевский прямо с трибуны Верховной Рады выругался "матом с перцем" и даже не извинился, говорится в сюжете "2+2".

Народный избранник начал свое выступление в парламенте со слов: "Б**ть йо**ная".

Кива еще весной смешно оговорился – он испоганил выражение "не стоит и выеденного яйца".

"Она не стоит и выеденного лица", – сказал нардеп.

Последние словесные ляпы Тищенко касаются сферы кулинарии. Политик утверждал, что митбол – это украинское слово. На самом деле, это английское слово, которое в переводе означает мясной шарик.

Читайте такжеВ Раде назвали причины, по которым "слуги народа" попадали в скандалы"Это самое вкусное блюдо любого стола, это изюминка – это митбол по-киевски", – говорил Тищенко.

Нардеп также рассказал, что покупает продукты в Киеве на Бессарабском рынке, и опозорился – показал, что не знает реальные цены, в частности на мясо.

"Говядина стоит ... вот я покупал вот в последний раз... от 50 до 70 (гривень – Ред.) то, что я покупал", – сказал он.

Ранее журналисты узнали, на что украинские чиновники "спускали" деньги граждан перед Новым годом. По данным СМИ, в частности, за бюджетные средства покупали дорогие авто, кресла и даже IPhone 11.

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