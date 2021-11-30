Очевидно, народный избранник не понял, что микрофон уже включен.

Народный депутат от "Слуги народа", избранный на мажоритарном округе в Николаевской области, Игорь Негулевский публично выругался за трибуной парламента.

Инцидент произошел во время заседания парламента 30 ноября.

Читайте также"С*ка, в военное время армию обдирать": Гордон обругал Порошенко в прямом эфире (видео)Очевидно, нардеп выругался случайно и не знал, что микрофон уже включили.

Негулевский начал свое выступление со слов: "б**ть йо**на".

После конфуза нардеп обратил внимание коллег на то, что жильцов дома в Новой Одессе, где 27 ноября произошел взрыв газа, необходимо немедленно обеспечить жильем. Также он предложил минутой молчания почтить память жертв взрыва.

Напомним, что в результате взрыва погибли три человека, еще 3 пострадали. Умер еще один пожилой мужчина в соседнем подъезде - у него не выдержало сердце.

Из дома эвакуированы 54 человека.

Как сообщал УНИАН, ранее городской голова Львова Андрей Садовый случайно матюкнулся во время заседания в горсовете. Мэр города вызвал в президиум местных глав фракций и, когда выключал микрофон, выругался.

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Автор: Марта Гичко