Дедюхин на фоне непогоды в стране призвал сограждан беречь себя.

Священник Православной церкви Украины из Полтавы Александр Дедюхин, ранее оскандалившийся заявлением об абортах, "взорвал" сеть советом, который он дал украинцам на фоне ухудшения погоды.

На своей странице в Facebook он опубликовал собственное селфи, сделанное на кладбище, добавив к фото совет быть осторожными.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", - написал Дедюхин.

За два часа публикация набрала более 1200 предпочтений и десятки репостов, в комментариях пользователи совет восприняли неоднозначно. Вот что они написали:

"Тут хотя бы один крематорий на всю область был";

"Оптимистичненько, отче";

"Обожаю вас за чувство юмора";

"А шо делать? Замотать в ковер, поставить на мороз, ждать пока розмерзнется?";

"Особенно гробовщикам";

"Немного эгоистично";

"Душевно".

Напомним, в июне Дедюхин назвал "недоразвитыми" женщин, которые делают аборты. За это его отстранили от свершения Божественной литургии, а также поставили перед ним требование прекратить до сентября "любую публичную деятельность в соцсетях". "В дальнейшем такую публичную деятельность он может осуществлять исключительно в пределах норм христианской морали и пастырской этики", - отмечалось в решении Епархиального совета.