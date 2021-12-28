Священник Православной церкви Украины из Полтавы Александр Дедюхин, ранее оскандалившийся заявлением об абортах, "взорвал" сеть советом, который он дал украинцам на фоне ухудшения погоды.
На своей странице в Facebook он опубликовал собственное селфи, сделанное на кладбище, добавив к фото совет быть осторожными.
"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало", - написал Дедюхин.
За два часа публикация набрала более 1200 предпочтений и десятки репостов, в комментариях пользователи совет восприняли неоднозначно. Вот что они написали:
- "Тут хотя бы один крематорий на всю область был";
- "Оптимистичненько, отче";
- "Обожаю вас за чувство юмора";
- "А шо делать? Замотать в ковер, поставить на мороз, ждать пока розмерзнется?";
- "Особенно гробовщикам";
- "Немного эгоистично";
- "Душевно".
Напомним, в июне Дедюхин назвал "недоразвитыми" женщин, которые делают аборты. За это его отстранили от свершения Божественной литургии, а также поставили перед ним требование прекратить до сентября "любую публичную деятельность в соцсетях". "В дальнейшем такую публичную деятельность он может осуществлять исключительно в пределах норм христианской морали и пастырской этики", - отмечалось в решении Епархиального совета.