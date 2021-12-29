Народный избранник ранее назвал женскую промежность "вареником с брынзой".

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк вляпался в скандал из-за комментария к фото, которое опубликовал в соцсети тренер Андрей Стригун. На снимке изображена женская промежность, которую нардеп назвал "вареником с брынзой".

Соответствующее пост был опубликован на Facebook-странице Стригуна.

Так, тренер запостил фото девушки, которая подтянула ноги к голове, а в объективе камеры оказалась ее промежность.

"Вареник" с брынзой", - написал Вирастюк в комментарии к фото.

На этом фоне под фото разгорелась целая дискуссия, в ходе которой нардеп указал, что хотя "вареник" с брынзой, но на вкус будто с селедкой. К горячему спору присоединился президент Федерации стронгмена Сергей Конюшок, который написал, что "напихать" в "вареник" можно что угодно.

После резонанса в СМИ Стригун удалил скандальный пост, но опубликовал новое фото обнаженной девушки. Вирастюк не смог обойти стороной и этот пост.

"Чшшш, все, что вы тут напишите, может и будет использовано против вас. Лучше не писать. Тут некоторых поставили подслушивать, а они подглядывают", - написал нардеп в комментарии.

Сексистские скандалы "слуг народа"

Нардеп Вирастюк не единственный "слуга народа", который попал в скандал из-за сексистских высказываний. В июне 2020 года во время рабочей поездки в Николаев журналисты сняли на камеру разговор председателя "Слуги народа" Александра Корниенко с главой партии "СН" Давидом Арахамией при обсуждении коллеги по партии Ирины Аллахвердиевой. Они называли ее "рабочей бабой, как корабельная сосна". После резонанса в СМИ Корниенко заявил, что видео смонтировано.

Отличился и президент Владимир Зеленский. В ходе официального визита в Париж 17 июня он позволил себе неосторожное высказывание, вызвавшее волну возмущения в Украине.

Выступая в самом большом в мире кампусе стартапов Station F во Франции, Зеленский назвал украинских женщин одним из "брендов" страны.

После этого украинки запустили в соцсетях флешмоб о своих достижениях с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

Сначала в комментарии журналистам он заявил: "Это сфабрикованная переписка... Меня предупредили. Тем более, что я понимал, что в то время я переписывался на серьезные некоторые темы. Поэтому надо было показать, что так нельзя делать".

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