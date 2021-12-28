За бюджетные средства, в частности, покупали авто, посуду и мебель, выяснили журналисты.

До Нового года 2022 осталось меньше недели, и поэтому "армия" чиновников должна была сводить годовые бюджеты и сделать так, чтобы огромные средства, которые выплатили украинцы в виде налогов, были освоены в полном объеме.

"Секретные материалы" составили рейтинг самых дорогих покупок чиновников, сделанных перед праздником, говорится в сюжете "2+2".

По данным журналистов, чиновники, в частности, "спускали" деньги граждан на машины, кресла и посуду.

Рейтинг расходов чиновников перед Новым годом:

Министерство здравоохранения обновило свой автопарк – купило Toyota Camry Premium 2021 года выпуска по стоимости свыше 1 млн 169 тысяч гривень. Судя по характеристикам, машину приобрели в самой дорогой комплектации;

Новое авто купили в Березовском горсовете Одесской области – оформили себе Toyota RAV4 Hybrid за более чем 1 млн 175 тыс. грн;

В Киевской городской госадминистрации решили приобрести три авто Toyota Camry Premium и одну машину Toyota HIGHLANDER. Общая стоимость машин превышает 4 млн грн;

Для зала заседаний Кабмина заказали восемь новых кресел, обшитых кожей класса люкс, их стоимость составляет 116 тыс. грн;

Верховная Рада накупила посуды почти на 50 тыс. грн;

В Ивано-Франковской области для нужд Городенковского городского совета не пожалели денег на IPhone 11 – заплатили за смартфон более 23 тыс. грн.

Читайте такжеПокупательная способность украинцев упала на 30%Ранее стало известно, что Киевская городская прокуратура сообщила о начале расследования относительно вероятного хищения 5 млн грн при установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале.

Устанавливать елку на киевском вокзале начали именно после заявления о возможном преступлении.

Журналисты нашли документы, в которых указано, что на елку даже с установкой и демонтажем потратили более 830 тыс. грн.

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