В Одессе из-за массовых "заминирований" детсадов и школ усиливают охрану всех учебных учреждений.
Читайте такжеВ Одесской области "заминировали" почти 400 школ и детсадовНакануне правоохранители получили электронное письмо от анонима, который угрожал взорвать сотни зданий.
Как отмечается в сюжете ТСН, такие провокации в городе продолжаются вторую неделю и отвлекают оперативные службы от основной работы. Городской голова Геннадий Труханов обратился к правоохранителям и попросил их как можно скорее найти и наказать шутников.
"Заминирования" в Одессе: усиление охраны учреждений
По информации мэра, за последние две недели трижды была дестабилизирована работа местных детсадов.
"Хочу отметить, что речь идет не об отдельных учреждениях, а о "заминировании" абсолютно всех детсадов. Также произошел инцидент с обстрелом дошкольного учреждения...", - подчеркнул он.
При этом Труханов дал поручение департаменту муниципальной безопасности Одесского горсовета разработать схему патрулирования возле учреждений дошкольного образования для того, чтобы в случае необходимости обеспечить оперативную проверку, в частности на предмет наличия взрывоопасных предметов.
А руководству департамента поручено привлечь его сотрудников к работе правоохранительных органов по вопросам обследования детсадов.
По словам мэра, он понимает, что обследование помещений на предмет наличия взрывоопасных предметов должны производить соответствующие специалисты, но поручил связаться с полицией и узнать, что конкретно предполагает (позволяет) законодательство.
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