Жена погибшего бойца сообщила, что он служил в 93-ей отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Массовые захоронения обнаружили в Изюме после освобождения города от российских оккупантов. Фотография, на которой запечатлена рука с сине-желтыми браслетами, облетела весь мир. Оказалось, что она принадлежит бойцу 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Об этом рассказала жена погибшего бойца Оксана Сова в интервью "Фактам".

По словам убитой горем женщины, Сергей Сова из Никополя и увлекался кинологией. В 2014 году его мобилизовали в первую волну. Он мужественно защищал Пески, доставлял боеприпасы в Донецкий аэропорт. Через год демобилизовался. Вскоре Сергей подписал контракт с 93-й бригадой и продолжил службу в должности старшего стрелка. За образцовую службу был отмечен многочисленными наградами.

Видео дня

"Накануне полномасштабного вторжения Сергея отправили на обучение в Десну, он должен получить квалификацию боевого медика. Впрочем, наступило 24 февраля и его с собратьями отправили защищать рубежи Харьковской области. В апреле он находился на Изюмском направлении. Мы всегда держали связь, и муж был со мной откровенным, делился всем пережитым. Сергей объяснял, что должен воевать и не может покинуть собратьев", - вспоминает вдова.

Последний раз боец общался со своей женой 19 апреля утром. Тогда он рассказал, что через 3-4 дня их будет накрывать авиация, а до этого по ним била артиллерия и шли танки. В их роте на момент последнего разговора уже было шесть "двухстотых".

Оксана пять месяцев искала мужа просматривала фото из моргов и даже сдала для анализа образец его ДНК. Она до последнего надеялась, что он в плену.

Женщина узнала татуировки на теле своего мужа. Таким образом выяснилось, что рука с сине-желтыми браслетами принадлежит ее 36-летнему мужу Сергею. У Героя осталось двое детей.

Старший 14-летний сын оставил письмо на сайте Офиса президента, в котором попросил помочь как можно быстрее вернуть отца домой для достойных похорон.

Массовые захоронения на Харьковщине - что известно

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Сейчас эксгумация тел убитых оккупантами людей продолжается. Работа продлится еще почти две недели. Тела погибших на экспертизу везут в Харьков.

Как заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали сейчас 59 тел в Изюме. Среди них тела 42 гражданских и 17 военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: