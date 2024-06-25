Сестер разделила война, ведь одну из них удалось спасти из фильтрации, а другая попала в плен.

В 2022 году следователь Марьяна Чечелюк вместе с младшей сестрой прятались на Азовстали от обстрелов РФ. Тогда девушка попала в плен, а ее сестру спасли после фильтрации. За год пребывания во вражеском плену Марьяна написала стихотворение, посвященное ее сестре. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Этот стих я написала через год плена. Долго не могла найти слов, чтобы было коротко и обо всем. Очень долго боялась цеплять эту тему, потому что для меня она самая болезненная. 2 года без всякой информации о тебе. Я никогда не смогу простить себя за то, что оставила тебя наедине, крошка, мой маленький ангелочек. Все думала, что скоро вернусь и лично попрошу прощения за то, что оставила тебя с ними. Верила, молилась, что скоро, завтра, а может, после завтра, и я скажу тебе обо всем лично. Но судьба сделала совсем иначе, и это затянулось. Отныне и навсегда ты под моей защитой, сестричка", - написала она.

В комментариях подписчики поддержали Марьяну и заверили, что она является примером для всех.

"Так звучит душа человека, который выстоял миллионы пыток, который увидел не одну смерть, который смог преодолеть весь этот ад, Марьяна вы невероятно сильная женщина! Такие же сильные и ваши стихи", - написала одна из пользовательниц Instagram.

"Невероятно красивое стихотворение. Вы такая милая, хрупкая девочка...И такая сильная, непокоренная!!! Низкий поклон и безграничная благодарность Вам. Пусть все беды останутся в прошлом. Я верю, что все будет хорошо. Судьба никогда не разлучит с сестренкой...", - отметила другая подписчица под сообщением.

Освобождение Марьяны Чечелюк из плена - что известно

В 2022 году российские войска окружили Мариуполь, после чего украинские воины получили приказ выходить с завода "Азовсталь" для сохранения жизней и сдаваться в плен, кроме военных также вышли и сестры Чечелюк.

Тогда Красный Крест обещал вывезти сестер в Запорожье, но их отправили в поселок Безымянное на фильтрацию. Младшую сестру смогли спасти, но Марьяна попала в российский плен, где провела более двух лет.

Уже 31 мая 2024 года Украина вернула из вражеского плена 75 своих граждан, среди которых была и Марьяна Чечелюк. Также известно, что сейчас в неволе находится ее парень, который защищал Мариуполь.

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