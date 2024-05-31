Из плена вернули 75 украинцев: СБУ показала эксклюзивное видео

В СБУ отметили, что жизнь каждого украинца - высшая ценность.

Из российского плена освободили еще 75 украинцев. Появились эксклюзивные кадры процесса возвращения граждан.

Как сообщает Служба безопасности Украины, очередное освобождение украинцев из плена - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца", - говорится в сообщении.

Обмен пленными - последние новости

В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 своих граждан. Как сообщил президент Владимир Зеленский, домой вернулись военнослужащие, служащие Нацгвардии, пограничники. Четверо из тех, кто вернулся, - гражданские лица.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что сейчас в российской неволе находятся 403 украинские женщины, многие из них - незаконно удерживаемые гражданские.

По информации правозащитников, по состоянию на март Россия принудительно удерживала не менее 7 тысяч гражданских украинцев.

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