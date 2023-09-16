Фото нового ресторана опубликовал советник мэра Мариуполя Андрющенко.

Во временно оккупированном Мариуполе, инфраструктуру которого почти полностью уничтожили российские войска, появился новый ресторан. Оккупанты открыли заведение с циничным названием "Империя" прямо рядом с разрушенными многоэтажками.

Об этом сообщил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал фото нового заведения, открытого россиянами.

"Новый ресторан от русни для русни в Мариуполе. Бл*дский символизм во всем. И они даже делают это не специально", – написал Андрющенко.

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Кроме того, советник мэра Мариуполя поделился свежими фото мариупольских улиц. В городе, где когда-то бурлила жизнь, тяжело отыскать уцелевшее здание.

Мариуполь сегодня: что происходит в оккупированном городе

В Мариуполь возвращаются жители, которые находились в пунктах временного содержания в РФ. Такое заявление сделал советник мэра Петр Андрющенко. При этом он подчеркнул, что сохраняется тенденция на выезд людей из оккупированного города.

Кроме того, в городе время от времени происходит "бавовна". Так, в начале сентября Мариуполь сотрясли несколько взрывов. Оккупантам пришлось вывозить "груз 200" машинами, при чем – в несколько рейсов.

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