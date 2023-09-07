Утром в городе и районе бело громко.

Сегодня утром, 7 сентября, в Мариуполе но районе раздалось несколько мощных взрывов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь, очень громко, два взрыва. Мангуш, район, громко, взрыв", - написал он.

Андрющенко также сообщил, что после взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар за торговым центром "Порт-Сити" и в районе бетонного мини-завода.

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"Оккупанты сообщают о "работе авиации", однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят", - сообщил чиновник.

По его данным, после взрывов оккупанты подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья.

Впоследствии Петр Андрющенко сообщил еще об одной "бавовне".

"В районе укреплений за "Волонтеровкой" Кальмиусского района немного попало в расположение оккупантов. Что попало - неясно, даже вполне возможно что свое ПВО упало. Но буханки "200" вывозили не одним рейсом", - рассказал он.

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Ранее Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты разместили еще один полигон на территории Мариупольского района. В то же время движение россиян через временно оккупированный город в сторону Бердянска замедлилось.

Там порой, по словам советника мэра, в оккупированном Мариуполе еженедельно исчезают десятки людей. По его словам, родственникам людей, которые исчезают в застенках, практически не удается их отыскать.

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