Видео, как Валентин Платов, убаюкивает и оберегает сон своей внучки, умилило миллионы людей.

Полицейские Прикарпатья посетили Валентина Платова - пожилого мужчину, который спасаясь от российских оккупантов, своими силами вывез семью из Запорожской области в Ивано-Франковск.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, видео, как Валентин Платов, убаюкивает и охраняет сон своей самой младшей внучки Изабеллы, облетело все соцсети и тронуло миллионы людей.

В Нацполиции рассказали, что враги непрерывно обстреливали их село Степное. Почти месяц семья прожила без света и газа. А потом закончились медикаменты и еда. "Шансов на спасение оставалось все меньше. 84-летний дедушка вместе с семьей уехал буквально в последний момент. Через два дня вражеский снаряд разрушил их дом", - говорится в сообщении.

В настоящее время семья, где трое маленьких детей, уже в безопасности. К ней с гуманитарной помощью наведалась ювенальная превенция Прикарпатья. Им передали ящики с едой, сладостями, детским питанием, медикаментами, средствами гигиены и игрушками.

"Все для того, чтобы почти за тысячу километров от родного дома, они почувствовали себя здесь в уюте, как дома", - подытожили в Нацполиции.

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