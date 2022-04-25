Женщина кормила дочь именно в тот момент, когда в подземку спустились журналисты.

Фотография венгерского фотографа, который зафиксировал, как украинка, прячась от обстрелов в киевской подземке, кормит свою крошечную дочь, превратилась в икону в итальянском храме. Фото за день стало вирусным.

Как украинская мама стала образом в храме Неаполя, сообщает ТСН.

Татьяна и ее 4-месячная дочь Марийка сейчас в безопасности. А день, когда было сделано то фото, женщина вспоминает с ужасом. Татьяна и ее муж с ребенком прятались в киевском метро, тогда россияне третий день подряд обстреливали ракетами столицу. Женщина кормила дочь именно в тот момент, когда в подземку спустились журналисты.

"Все мысли были лишь о том, чтобы спастись, спасти свою дочь", - рассказала она.

Фотограф из Венгрии сделал щемящую фотографию, а затем это фото взорвало сеть. Его увидела и художница из Днепра. Буквально за одну ночь художница сделала рисунок, оказавшийся в неапольском храме.

Использовать эту иллюстрацию попросил украинский греко-католический священник, он учится в Риме и проводит службы для беженцев в пригороде Неаполя. Татьяна с ребенком на руках стала образом всех украинских матерей, спасавших своих малышей от войны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что одесситку от осколков ракеты уберегла шапочка из фольги.

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