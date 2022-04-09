Переправка призывников через границу Украины происходила при содействии должностных лиц одного из таможенных постов Львовской таможни.

Львовянин незаконно переправлял мужчин призывного возраста за границу. При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры его задержали.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконной переправки призывников за границу Украины при содействии должностных лиц одного из таможенных постов Львовской таможни. Для этого он создал Telegram-канал, в котором предлагал за 2100 долларов США получить пакет документов, дающих право пересечения границы военнообязанным мужчинам.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Мужчину уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения части неправомерной выгоды.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица. Мероприятия по разоблачению проводились следователями территориального управления ГБР, при оперативном сопровождении УСБУ во Львовской области.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Закарпатье женщина пыталась провезти мужа через границу в багажнике Lexus.

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