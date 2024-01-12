За подписание контракта планируют одноразово выплачивать 50 тысяч гривен.

Жителям Львовской территориальной громады, которые подпишут контракт с Десантно-штурмовыми войсками или морской пехотой, одноразово выплатят по 50 тысяч гривен.

Как заявил городской голова Львова Андрей Садовой, соответствующее решение сегодня приняли на заседании исполкома.

"50 тысяч гривен от громады Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехотой. Пусть это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для наших парней и девушек, которые решили встать на защиту Украины", - сообщил мэр.

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По информации горсовета, Садовой заявил, что, несмотря на большое количество проблем в городе и стране, в первую очередь нужно думать о тех, кто на передовой.

"Нет сегодня другого приоритета, кроме защиты суверенитета нашего государства. Так что, если есть девушки и парни, которые намерены стать добровольцами в конктретных войсках, мы должны их поддержать. Это то меньшее, что можем сделать", – подчеркнул мэр.

По словам начальника Галицко-Франковского Центра комплектования Львова, полковника Сергея Кучинского, у этих войск специфические задачи – "проламывать" оборону врага.

"Так что, если туда люди будут приходить сами, осознанно, то от города такая мотивация очень важна. Мы не ожидаем сразу больших результатов, но это уже что-то", – сказал он.

Представитель Министерства обороны Украины Алексей Бежевец заявил, что "все средства, которые позволяют должным образом комплектовать силы мотивированными людьми – это прекрасно и такие инициативы от города хорошие".

Также отмечается, что управление соцзащиты Львовского горсовета уже работает над порядком предоставления единовременной выплаты, и на ближайшем пленарном заседании сессии этот вопрос будет рассмотрен депутатами.

Единовременная выплата одесситам, которые решили мобилизоваться

В конце ноября Одесский городской совет принял решение о выделении единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч гривен каждому мобилизованному в ряды Вооруженных сил Украины.

Перечень документов, которые должны предоставить мобилизованные для получения помощи, должны были определить городские власти и военные.

Усиление мобилизационных мероприятий: ситуация с принятием законопроекта

В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч граждан Украины. Кабмин подал в парламент законопроект о мобилизации, в котором предусматривается усиление мобилизационных мероприятий. Однако в документе есть много спорных моментов.

11 января правительство проголосовало за отзыв законопроекта. В этот же день появилась информация, что Министерство обороны подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.

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