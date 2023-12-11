Военное положение в Украине, как и всеобщая мобилизация, продлено до 14 февраля 2024 года.

Верховная Рада продлила военное положение до 14 февраля 2024 года, а это значит, что и мобилизация в Украине будет продолжаться. Сейчас в стране идет подготовка к сотрудничеству с рекрутинговыми компаниями, которые будут искать специалистов для фронта. УНИАН выяснил, кого еще коснется мобилизация в следующем году.

Общая мобилизация в Украине 2023 - кто подлежит призыву

До конца года на службу могут призвать несколько категорий граждан. Мобилизация не обходит стороной:

мужчин в возрасте 18-60 лет со статусом "годен" и "ограниченно годен", при условии наличия военного опыта;

мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, со статусом "годен" и "ограниченно годен", при условии отсутствия военного опыта;

мужчин в возрасте 18-60 лет, снятых с воинского учета, но признанных годными и ограниченно годными по решению ВВК.

По контракту могут служить мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта. Те, кто имеет инвалидность, имеют право проходить службу по месту жительства.

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Скорее всего, в следующем году правила призыва останутся такими же, а благодаря использованию навыков рекрутеров, станут более гибкими.

Ранее мы подробно говорили о том, какой возраст мужчин подлежит мобилизации в Украине.

Мобилизация женщин в Украине возможна только на добровольной основе и при условии, что им не больше 60 лет. Как будет проходить мобилизация женщин в Украине 2024, пока неизвестно.

Мобилизация студентов в Украине 2024

Мобилизация студентов в Украине в коснется только тех мужчин и женщин, которым исполнилось 30 лет, и получающих второе высшее образование. На данный момент учащиеся дневной формы обучения в средних специальных, средних технических, высших учебных заведениях имеют право на отсрочку, как и соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, вне зависимости от возраста.

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