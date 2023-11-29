Каждому мобилизованному единоразово выплатят 20 тысяч гривен.

Одесский городской совет принял решение о выделении единоразовой материальной помощи в размере 20 тысяч гривен каждому мобилизованному в ряды Вооруженных сил Украины.

За такое решение во время сегодняшней сессии горсовета проголосовал 41 депутат.

В частности, эта выплата будет проводиться в рамках утвержденной сегодня городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи уязвимым слоям населения Одессы на 2024-2026 годы.

Видео дня

Перечень документов, которые необходимо предоставить мобилизованным для получения помощи, еще должны определить городские власти и военные.

Ситуация с мобилизацией в Украине

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о подготовке комплексного плана по мобилизации, в частности относительно работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий, ротации и срочников.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в стране хотят изменить порядок мобилизации. Так, Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании, что должно поспособствовать проведению более целенаправленного призыва и пополнению рядов призывников.

Он признал, что в Украине есть проблемы с мобилизацией. Однако, по словам Данилова, они преувеличены российской пропагандой.

Вас также могут заинтересовать новости: