Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будут работать столичные школы и детские садики во время усиления карантинных ограничений с 20 марта до 9 апреля.
Соответствующее заявление он сделал во время брифинга 18 марта.
|Запрещено
|Ограничение
|Разрешено
|Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы
|Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека
|Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
|Запрещена работа ТРЦ
|Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
|Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
|Запрещено проведение людных религиозных богослужений
|Автозаправочные станции будут работать без кафе
|Будут работать детские сады
|Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)
|Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи
|Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
|Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
|Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
|Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению
|Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
Локдаун в Киеве: будут ли работать школы и садики
Читайте такжеУжесточение карантина в Киеве: какие запреты будут действовать и что будет разрешеноПо словам мэра столицы, детские сады будут работать в обычном режиме.
Школы после каникул с 29 марта вернутся к работе, но дистанционно.
При этом ученики 5-11 классов на каникулах находятся уже с 18 марта, а начальные классы – с 22.
Локдаун в Киеве: другие ограничения
На время действия жестких ограничений в столице будет запрещено:
- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь не менее 10 м2 на 1 человека);
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
Что будет работать, но при определенных условиях:
- заведения общественного питания - на вынос;
- автозапровочные станции - при условии соблюдения строгих норм и без работы кафе;
- Парикмахерские, салоны красоты - по предварительной записи; Фитнес и спортивные залы также, но без групповых занятий;
- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы;
- общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме - с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и маскового режима и заполненностью мест для сидения на 50%.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram