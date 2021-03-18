В столице усиливают карантинные ограничения с 18 марта до 9 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будут работать столичные школы и детские садики во время усиления карантинных ограничений с 20 марта до 9 апреля.

Соответствующее заявление он сделал во время брифинга 18 марта.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

Локдаун в Киеве: будут ли работать школы и садики

Читайте такжеУжесточение карантина в Киеве: какие запреты будут действовать и что будет разрешеноПо словам мэра столицы, детские сады будут работать в обычном режиме.

Школы после каникул с 29 марта вернутся к работе, но дистанционно.

При этом ученики 5-11 классов на каникулах находятся уже с 18 марта, а начальные классы – с 22.

Локдаун в Киеве: другие ограничения

На время действия жестких ограничений в столице будет запрещено:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь не менее 10 м2 на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Что будет работать, но при определенных условиях:

заведения общественного питания - на вынос;

автозапровочные станции - при условии соблюдения строгих норм и без работы кафе;

Парикмахерские, салоны красоты - по предварительной записи; Фитнес и спортивные залы также, но без групповых занятий;

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы;

общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме - с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и маскового режима и заполненностью мест для сидения на 50%.

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Автор: Катерина Шварц