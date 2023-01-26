Иванну Плантовскую перевели в Житомирский пограничный отряд.

Пресс-офицера Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую, которая вляпалась в скандал из-за отдыха в Европе, перевели в Житомирский пограничный отряд. Теперь она выполняет другие задачи, не связанные с коммуникацией ГПСУ.

Согласно информации издания "Украинская правда", Плантовскую перевели на должность "не связанную с коммуникационными направлениями".

Стоит отметить, что ранее девушка занимала пост пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы и связывают с ее начальником Сергеем Мулом.

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Скандал с Плантовской – что известно

7 января украинцы обратили внимание на фото пресс-офицера Южного регионального управления ГПСУ Иванны Плантовской, которая позировала за границей, в частности, во Франции.

Позже стало известно, что у ее начальника - генерал-майора Сергея Мула во время обысков нашли незадекларированное имущество, наличные в гривне и иностранной валюте, а также паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандес. В связи с чем ему сообщили о подозрении в декабре 2022 года.

В свою очередь спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в отношении Плантовской примут соответствующие решения в рамках действующего законодательства.

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