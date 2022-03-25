Теперь сведения гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу России, были удалены.

Неапольский суд вынес окончательное решение касательно освобождения украинского режиссера Евгения Лавренчука, признав обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Решение стало результатом инициированного мною обращения Национальной полиции Украины в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол.

По результатам этого обращения сведения гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации были удалены из-за их несоответствия положениям ст. 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", — написала Денисова.

"В свою очередь суд Неаполя поставил точку в этом процессе и освободил Евгения Лавренчука", - подытожила Денисова.

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