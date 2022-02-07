Евгений Лавренчук рассказал подробности преследования Россией.

Задержанный в Италии по требованию России украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук вышел на связь.

Постановщик рассказал ТСН подробности преследования Россией.

Как отмечается в сюжете, как только к делу режиссера подключилось украинское консульство, и Лавренчук нашел себе адвокатов в Италии, оказалось, что доказательств его вины у России нет.

"Когда Италия спросила о доказательной базе, которой у России нет, ее не существует, Россия, поняв это, ответила: "Нет, мы его еще не обвиняем… Мы его просим к нам эксрадировать, и мы будем искать доказательства", – рассказал режиссер.

Задержание Лавренчука: что известно

Украинский театральный режиссер Лавренчук с 17 декабря содержался в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции.

4 января уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны.

Она отметила, что "Россия обвиняет Евгения в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы написали, что Лавренчука заочно арестовали в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно – деталей не разглашают.

Читайте такжеВ Италии по запросу России задержали украинского режиссера (видео)По данным Денисовой, Лавренчук в 16 лет поехал в Россию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул Россию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах.

Вас также могут заинтересовать новости: