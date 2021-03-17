Представителям лаборатории пришлось оправдываться за русский язык.

Одна из лабораторий сети "Синэво", расположенная в Киеве, угодила в скандал после выдачи результатов обследования, которые были напечатаны на русском языке.

Что произошло

Киевлянка Анастасия Юхимец обнародовала на своей странице в Facebook снимок полученного документа. Информация на нем напечатана на русском, в том числе данные о пациентке.

"Делала скрининг 2 триместра беременности, получила результаты русском языке. Всегда выбирала Синэво среди других, но больше не ступлю на порог и друзей буду отговаривать. В Киеве хватает лабораторий и точно найдутся те, кто уважают клиентов и Законы. Очень разочарована", - написала она.

Мнение Анастасии поддержали другие пользователи соцсети, раскритиковав подобную практику лаборатории. Некоторые даже утверждают, что получали результаты обследования в "Синэво" на украинском языке.

Реакция "Синэво"

В комментариях к публикации представитель лаборатории объяснил, почему был использован именно русский язык.

"Это специализированное программное обеспечение от Siemens - компании с мировым именем. К сожалению, сейчас среди языков, доступных для программы, и, соответственно, для отчетов, которые генерирует эта программа, украинского нет - ее не предоставляет разработчик", - говорится в разъяснении.

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В лаборатории добавили, что ранее просили компанию предоставить соответствующее украиноязычное обновление, на что получили положительный ответ. "Конечные сроки пока не указали. Обновление для программы Prisca, что позволит выбирать украинский, сейчас проходит тестирование, и мы с нетерпением ожидаем, когда Siemens предоставит такую возможность", - уточнили в "Синэво".

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Автор: УНИАН