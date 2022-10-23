Участники крымских форумов открыто пишут, что смысла покупать недвижимость на оккупированном полуострове в нынешних условиях нет.

Риэлторы в оккупированном Крыму жалуются, что цены на жилье на аннексированном полуострове упали.

Среди причин - развязанная Россией полномасштабная война против Украины, сообщает "Радио Свобода".

"Да, " военная операция", у нас цены просели немного по рынку: и загородный тип недвижимости, и вторичный. Цена снижается. Началась "военная операция", и покупатели, во всяком случае с материка (мы материком называем все, что за Крымским мостом, потому что мы на полуострове находимся) – покупателей стало в разы меньше в связи с транспортной недоступностью", - говорит риелтор Наталья Андреева.

А некоторые утверждают, что стоимость "квадрата" жилья в аннексированном Крыму повысилась из-за появления в продаже элитных домов. Такой тип недвижимости, как говорят риэлторы, сейчас покупают россияне, которые не могут теперь поехать в Европу.

"Европа закрывается. И вот очень много есть людей в России, которые теперь начинают высматривать Крым в качестве альтернативы", – говорит риелтор Сергей и добавляет, что существует "закрытый" рынок для таких покупателей, которые не хотят афишировать свои данные.

А вот журналисты пророссийского издания ForPost называют "ценопадом" крымские цены на недвижимость.

Председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь утверждает, что из-за войны заметно увеличилось желающих продать жилье в оккупированном Крыму и вывести оттуда деньги.

Журналисты "Радио Свобода" промониторили популярные сайты, и если весной на сайте "Авито" было около 10 тысяч предложений по Крыму, то осенью – более 15 тысяч таких объявлений.

На сайте "Мир квартир" весной было 19 тысяч объявлений, а на начало октября их уже – более 28 тысяч.

А участники севастопольских форумов открыто пишут, что смысла покупать недвижимость в оккупированном Крыму в нынешних условиях нет.

Панические продажи и отъезды из Крыма были, но этот период уже прошел, говорит глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Подрыв Крымского моста

Утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту.

Позже в сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с горючим.

Оккупационные власти Крыма обвинила во взрыве "украинских вандалов", а также сообщила об обрушении двух пролетов автомобильного полотна моста.

Кроме того, по данным росСМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

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