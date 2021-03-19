Врачи и городской совет просят это мероприятие отменить / фото УНИАН
В Ровно, несмотря на стремительный рост количества больных коронавирусом, духовенство Московского патриархата в это воскресенье хочет провести многолюдный крестный ход.
Читайте такжеВ Киеве и других городах вышли на протесты против усиления карантина (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
В этом году, по предварительным данным, должно собраться около тысячи верующих.
И санитарные врачи, и городской совет просили это мероприятие отменить.
Однако по сей день церковники официального ответа об отмене мероприятия не дали.
Новости Украины: в горсовете Ровно призвали Московский патриархат не проводить крестный ход
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