По предварительным данным, на мероприятии должно собраться около тысячи верующих.

В Ровно, несмотря на стремительный рост количества больных коронавирусом, духовенство Московского патриархата в это воскресенье хочет провести многолюдный крестный ход.

Читайте такжеВ Киеве и других городах вышли на протесты против усиления карантина (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

В этом году, по предварительным данным, должно собраться около тысячи верующих.

И санитарные врачи, и городской совет просили это мероприятие отменить.

Однако по сей день церковники официального ответа об отмене мероприятия не дали.

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Автор: Людмила Жерновская