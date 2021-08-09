Ранее Комаровский возмутился существованием должности языкового омбудсмена и нормами закона о госязыке.

Уполномоченный по вопросам защиты украинского языка Тарас Креминь ответил известному доктору Евгению Комаровскому, который резко раскритиковал "языковые нормы" в Украине.

В эфире канала "Украина 24" Креминь напомнил Комаровскому о существовании Конституции.

"Когда я абсолютно случайно узнаю о том, что кто-то начинает говорить о том, что он бы выехал из страны 30 лет назад, если бы узнал о том, что будет уполномоченный по защите государственного языка, на пустом месте… Я тогда не могу понять, о чем можно говорить на эту тему, когда есть Конституция, есть закон, есть решение Конституционного суда, есть публично утвержденный уполномоченный по защите государственного языка. О чем можно говорить?", - заявил он.

Креминь отметил, что выполняет конституционную норму, поскольку Основной закон наделил государство полномочиями защищать граждан Украины. А также создавать им лучшие возможности для своей реализации.

"Поэтому любые комментарии на эту тему не имеют никакой перспективы", - утверждает языковой омбудсмен.

Что сказал Комаровский

Ранее он возмутился существованием "языковых норм" в Украине. Также Комаровский заявил, что не понимает, зачем в Украине существует языковой омбудсмен, который "считает проценты сказанных слов". "Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал доктор.

Автор: Юрий Годован