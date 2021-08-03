Известный доктор не понимает, зачем в Украине существует языковой омбудсмен.

Известный доктор Евгений Комаровский сильно возмутился существованием "языковых норм" в Украине.

В эфире программы "Первые" на канале "Украина 24" он заявил, что не понимает, зачем в Украине существует языковой омбудсмен, который "считает проценты сказанных слов".

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал доктор.

Комаровский считает, что молчание граждан Украины по этому поводу "убивает нас".

"Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности - наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты сказанных слов… Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает", - сказал Комаровский.

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25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона. Большинство авторов представления были членами фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде предыдущего созыва. Авторы ходатайства утверждают, что закон не отвечает ряду положений Конституции, поскольку, по их убеждению, направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств, дискриминацию граждан по языковым признакам. Также народные депутаты считают, что законом нарушен ряд конституционных прав граждан.

Кроме того, депутаты убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд выводы, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.

Автор: Денис Прядко